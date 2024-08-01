Відпустки для військових - сімейні обставини - увесь список

Весілля військовослужбовця. Фото: "АрміяInform"

Військовослужбовці Збройних сил України мають право через сімейні обставини отримати позачергові відпустки за власний рахунок. Найдовшою є відпустка, яка надається у випадку пожежі чи іншого стихійного лиха, яке спіткало сім’ю військового — до 15 календарних днів.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Військовослужбовці ЗСУ згідно із чинним законодавством мають право на позачергові відпустки за сімейними обставинами.

Під час цих відпусток грошове забезпечення військового не зберігається.

Тривалість позачергових відпусток

Найдовшою є тривалість такої відпустки, наданої через пожежу чи інше стихійне лихо, яке спіткало сім’ю військового. На це надається 15-денна відпустка.

10 днів відпустки можна отримати на укладення шлюбу.

Якщо хтось із рідних і близьких захворів чи помер — військовий має право на семиденну (якщо це стосується дружини (чоловіка), батька (матері), вітчима (мачухи), сина (дочки), пасинка (падчерки), рідного брата (рідної сестри) військовослужбовця, батька (матері) подружжя) чи триденну (у випадку з іншими родичами) відпустку.

На інші виняткові випадки, за рішенням командира військової частини, військовослужбовцю надається відпустка на 3 дні, без урахування часу, потрібного для проїзду до місця відпустки і назад.

Нагадаємо, що під час воєнного стану та загальної мобілізації українські військовослужбовці можуть відпочити за кордоном. Для цього потрібно дотриматися необхідної процедури зібрання документів та подачі рапорту до командира частини.

Додамо, що військовослужбовці, які мають статус учасника бойових дій, окрім щорічної відпустки, мають право на додатковий відпочинок. Захисники можуть перебувати у відпустці 14 днів зі збереженням заробітної плати.