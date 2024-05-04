Відпустка для військових за кордоном — які документи необхідно мати та як написати рапорт

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Під час воєнного стану та загальної мобілізації українські військовослужбовці можуть відпочити за кордоном. Для цього потрібно дотриматися необхідної процедури зібрання документів та подачі рапорту до командира частини.

Новини.LIVE розповідають, як українському військовому виїхати у відпустку за кордон та на що звернути увагу при оформленні такої відпустки.

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Рапорт для виїзду за кордон

Щоб військовослужбовцю виїхати за кордон на заслужений відпочинок, необхідно правильно сформулювати рапорт і вказати таке:

країну, куди вирушає військовий;

адресу місця проживання в цій країні.

Документ має бути складеним у двох примірниках:

для військової частини;

для військового, щоб командир частини поставив відмітку про прийняття рапорту.

Рапорт необхідно подати до штабу військової частини для розгляду командиром не пізніше, ніж за 15 днів до початку відпустки. Варто пам'ятати, що рішення про надання відпустки в компетенції саме командира військової частини. Командир може дозволити виїзд за кордон у період відпустки, однак може й відмовити.

Він оформляє своє рішення у вигляді наказу, який надає військовослужбовцю право виїзду за межі країни. Крім того, для цих цілей можна використати відпускний квиток, де вказаний термін відпустки та дозволена можливість перетину державного кордону України.

Документи для виїзду за кордон під час відпустки

Перед початком відпустки важливо отримати витяг з наказу про відпустку, де буде зазначено дозвіл на перетин державного кордону України. Після отримання цього документа потрібно зареєструватися в ВСП (військовій службі правопорядку), а тільки після цього можна планувати виїзд.

Також для подорожі за кордон військовослужбовець повинен мати такі документи:

військово-обліковий документ, посвідчення офіцера або посвідчення військовослужбовця;

відпускний квиток із зазначенням "відпустка за кордоном" (якщо такої відмітки у квитку немає, необхідно мати витяг із наказу із зазначенням виїзду за кордон);

чинний закордонний паспорт.

Нагадаємо, згідно з новим законом про мобілізацію, деяких держслужбовців, які працюють у сільських, селищних, міських радах, а також у районних та облрадах, можуть призвати до війська. Але повністю заброньовані від мобілізації керівники цих державних установ, тобто держслужбовці категорії "А".

Також військовозобов'язаний, який живе не за місцем реєстрації, має стати на облік у територіальному центрі комплектування (ТЦК) за місцем фактичного проживання. Після внесення даних до єдиного реєстру чоловіка автоматично знімуть з обліку у старому військкоматі.