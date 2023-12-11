Отпуском сыт не будешь — в ВР прокомментировали закон о демобилизации

Бойцы ВСУ на зимнем построении. Иллюстративное фото: Efrem Lukatsky/Efrem Lukatsky/picture alliance

В Верховной Раде Украины прокомментировали вероятность приянтия законопроекта, который предоставит военнослужащим право на демобилизацию. Она должна относиться к бойцам, которые служат с 24 февраля прошлого года (т.е. с начала нападения России), и тех, кто служил, к указанной дате.

Об этом рассказала член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Украины Соломия Бобровская в интервью Telegraf.

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Будет ли установлено право на демобилизацию

"Так должно быть, потому что отпуском сыт не будешь. И есть еще дополнительный мобилизационный ресурс, который просто скрывается или ждет. У человека же не бездонный психологический ресурс, и стоять 20 месяцев на передке и ждать нрава, что ты просто выживешь до конца военного положения... Это несправедливо со стороны государства", — говорит политик.

Нардеп отмечает, что демобилизация должна наступать после 36 месяцев службы или до двух лет, однако тогда должны быть обязательные месяцы для боевых предписаний. Простыми словами: если человек отслужил честно, то имеет право на увольнение.

"Но это на уровне дискуссии парламента, и мы еще ждем Министерства обороны и Генштаба до дискуссии в таком формате. Они должны понимать, как это повлияет на количество тех, кто сможет уйти из армии. В зависимости от этого и будет приниматься решение", — рассказывает Бобровская.

Напомним, что недавно в Одессе работники ТЦК ворвались в маршрутный автобус, и вывели из него мужчин призывного возраста для "постановки на учет". Инцидент произошел в Пересыпском районе города.

В то же время боевой медик штурмовой бригады МВД "Рубеж" Оксана Струм заявила, что такие поступки со стороны ТЦК СП "марают честь мундира", поскольку они неправомерно хватают людей с хроническими и врожденными болезнями для отправки в учебные части.