Це не нормально, коли у військкоматах нагрібають людей з хворобами, — бойовий медик

Бойовий медик Оксана Струм. Фото: скриншот з відео українського телеграм-каналу

Бойовий медик Оксана Струм не підтримала мобілізацію хворих. Також вона проти відправлення на фронт підприємців, що платять великі податки та займаються волонтерством.

Про це повідомила Оксана Струм.

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За словами Оксани Струм, не нормально, коли чимало працівників ТЦК та СП, які жодного разу не були на фронті відправляють туди хворих людей з епілепсію, туберкульозом та іншими складними захворюваннями. Вона додала, що військкоми не розуміють деколи, що такими діями, вони можуть зламати життя людині, бо "вона була б корисніша в цивільному житті".

"Я не розумію, коли беріть людей, які платять багато податків, вони донатять, займаються волонтерською діяльністю і при цьому у них серйозні проблеми зі здоров'ям. Ця людина потрапляє до мене в підрозділ і мені щось з ним треба робити. У мене вже була така ситуація, що в мене людина впала з епілептичним нападом і почала пускати піну, а списати людину потім не так просто", — сказала бойовий медик.

Нагадаємо, в українських чоловіків склалося хибне враження, що як тільки вони прийдуть до територіального центру комплектування, то їх одразу ж заберуть на фронт. ТЦК створили певний образ, тому люди після отримання повістки бояться йти до них.

Додамо, В Україні триває загальна мобілізація, в рамках якої чоловіки, які перебувають у віковій категорії від 18 до 60 років і є військовозобов'язаними, отримують повістки та проходять медкомісію. Але чи можуть мобілізувати чоловіка із гепатитом С. Відповідь на це питання дали юристи.