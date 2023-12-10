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Це не нормально, коли у військкоматах нагрібають людей з хворобами, — бойовий медик

10 грудня 2023 16:28
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Це не нормально, коли у військкоматах нагрібають людей з хворобами, — бойовий медик
Бойовий медик Оксана Струм. Фото: скриншот з відео українського телеграм-каналу
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Бойовий медик Оксана Струм не підтримала мобілізацію хворих. Також вона проти відправлення на фронт підприємців, що платять великі податки та займаються волонтерством.

Про це повідомила Оксана Струм.

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За словами Оксани Струм, не нормально, коли чимало працівників ТЦК та СП, які жодного разу не були на фронті відправляють туди хворих людей з епілепсію, туберкульозом та іншими складними захворюваннями. Вона додала, що військкоми не розуміють деколи, що такими діями, вони можуть зламати життя людині, бо "вона була б корисніша в цивільному житті".

"Я не розумію, коли беріть людей, які платять багато податків, вони донатять, займаються волонтерською діяльністю і при цьому у них серйозні проблеми зі здоров'ям. Ця людина потрапляє до мене в підрозділ і мені щось з ним треба робити. У мене вже була така ситуація, що в мене людина впала з епілептичним нападом і почала пускати піну, а списати людину потім не так просто", — сказала бойовий медик.

Нагадаємо, в українських чоловіків склалося хибне враження, що як тільки вони прийдуть до територіального центру комплектування, то їх одразу ж заберуть на фронт. ТЦК створили певний образ, тому люди після отримання повістки бояться йти до них.

Додамо, В Україні триває загальна мобілізація, в рамках якої чоловіки, які перебувають у віковій категорії від 18 до 60 років і є військовозобов'язаними, отримують повістки та проходять медкомісію. Але чи можуть мобілізувати чоловіка із гепатитом С. Відповідь на це питання дали юристи.

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