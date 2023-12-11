Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Відпусткою ситий не будеш — у ВР прокоментували закон про демобілізацію arrow

Відпусткою ситий не будеш — у ВР прокоментували закон про демобілізацію

11 грудня 2023 16:39
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Відпусткою ситий не будеш — у ВР прокоментували закон про демобілізацію
Бійці ЗСУ на зимовому вишколі. Ілюстративне фото: Efrem Lukatsky/Efrem Lukatsky/picture alliance
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Верховній Раді України прокоментували ймовірність прийняття законопроєкту, який надасть військовослужбовцям право на демобілізацію. Вона має стосуватись бійців, які служать з 24 лютого минулого року (тобто, з початку нападу Росії), і тих, хто служив, до зазначеної дати.

Про це розповіла членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народна депутатка України Соломія Бобровська в інтерв'ю Telegraf.

Читайте також:

Чи буде встановлено право на демобілізацію

"Так повинно бути, бо відпусткою ситий не будеш. І є ж ще додатковий мобілізаційний ресурс, який просто ховається або чекає. У людини ж не бездонний психологічний ресурс, і стояти 20 місяців на передку і чекати на вдачу, що ти просто виживеш до кінця воєнного стану… Це несправедливо з боку держави", — каже політикиня.

Нардепка зазначає, що демобілізація повинна наступати після 36 місяців служби, або до двох років, однак тоді мають бути обов'язкові місяці для бойових розпоряджень. Простими словами: якщо людина відслужила чесно, то має право на звільнення.

"Але це на рівні дискусії парламенту, і ми ще чекаємо на Міністерство оборони та Генштаб до дискусії в такому форматі. Вони мають розуміти, як це вплине на кількість тих, хто зможе піти з армії. Залежно від цього і буде прийматися рішення", — розповідає Бобровська. 

Нагадаємо, що нещодавно в Одесі працівники ТЦК вдерлися до маршрутного автобуса, і вивели з нього чоловіків призовного віку для "постановки на облік". Інцидент стався у Пересипському районі міста. 

Водночас бойова медикиня штурмової бригади МВС "Рубіж" Оксана Струм заявила, що такі вчинки з боку ТЦК СП "забруднюють честь мундира", оскільки вони неправомірно хапають людей з хронічними та вродженими хворобами для відправки в навчальні частини. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

Як покращити мобілізацію в Україні: три кроки - 80x80

Як покращити мобілізацію в Україні: три кроки

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

Актуальне по темі