Відпусткою ситий не будеш — у ВР прокоментували закон про демобілізацію

Бійці ЗСУ на зимовому вишколі. Ілюстративне фото: Efrem Lukatsky/Efrem Lukatsky/picture alliance

У Верховній Раді України прокоментували ймовірність прийняття законопроєкту, який надасть військовослужбовцям право на демобілізацію. Вона має стосуватись бійців, які служать з 24 лютого минулого року (тобто, з початку нападу Росії), і тих, хто служив, до зазначеної дати.

Про це розповіла членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народна депутатка України Соломія Бобровська в інтерв'ю Telegraf.

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Чи буде встановлено право на демобілізацію

"Так повинно бути, бо відпусткою ситий не будеш. І є ж ще додатковий мобілізаційний ресурс, який просто ховається або чекає. У людини ж не бездонний психологічний ресурс, і стояти 20 місяців на передку і чекати на вдачу, що ти просто виживеш до кінця воєнного стану… Це несправедливо з боку держави", — каже політикиня.

Нардепка зазначає, що демобілізація повинна наступати після 36 місяців служби, або до двох років, однак тоді мають бути обов'язкові місяці для бойових розпоряджень. Простими словами: якщо людина відслужила чесно, то має право на звільнення.

"Але це на рівні дискусії парламенту, і ми ще чекаємо на Міністерство оборони та Генштаб до дискусії в такому форматі. Вони мають розуміти, як це вплине на кількість тих, хто зможе піти з армії. Залежно від цього і буде прийматися рішення", — розповідає Бобровська.

Нагадаємо, що нещодавно в Одесі працівники ТЦК вдерлися до маршрутного автобуса, і вивели з нього чоловіків призовного віку для "постановки на облік". Інцидент стався у Пересипському районі міста.

Водночас бойова медикиня штурмової бригади МВС "Рубіж" Оксана Струм заявила, що такі вчинки з боку ТЦК СП "забруднюють честь мундира", оскільки вони неправомірно хапають людей з хронічними та вродженими хворобами для відправки в навчальні частини.