Оформление отсрочки без ВОД - когда это возможно

Электронный ВУД в приложении "Резерв+". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Военнообязанный гражданин имеет право на оформление отсрочки без бумажного военно-учетного документа, если имеет электронную его версию. Электронный и бумажный ВОДы имеют одинаковую законную силу.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Отсрочка от мобилизации в Украине

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, которая была объявлена после введения на всей территории страны военного положения.

Часть военнообязанных граждан имеет право на отсрочку от мобилизации, при наличии официально подтвержденных оснований для оформления отсрочки.

Отсрочка без бумажного военно-учетного документа

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он оформить отсрочку без бумажного военно-учетного документа, только с электронным ВУД.

Комментируя эту ситуацию, адвокат Юрий Айвазян отметил, что никакого запрета на этот счет не существует.

"Военно-учетный документ в электронной форме и военно-учетный документ в бумажной форме имеют одинаковую юридическую силу", — пояснил юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, как удаленно, без визита в ТЦК, оформить отсрочку.

Добавим, мы сообщали о том, какие документы должны иметь военнообязанные, чтобы подтвердить право на отсрочку.