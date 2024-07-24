Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Отсрочка без военного билета — возможно ли это arrow

Отсрочка без военного билета — возможно ли это

24 июля 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Как получить отсрочку от мобилизации без военно-учетных документов
Преподаватель на занятии. Фото: "Об’єктив"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Работники педагогической отрасли, работающие более чем на 0,75 ставки, имеют право на отсрочку от мобилизации. Причем они могут оформить ее даже тогда, когда у них нет ни одного военно-учетного документа.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Читайте также:

Отсрочка без документов

Сотрудники педагогической сферы имеют право на отсрочку от мобилизации в особый период.

Причем отсрочку можно получить даже при отсутствии военно-учетных документов. Юристы объяснили, как это можно сделать.

Справка и размер ставки

"После трудоустройства в ВУЗы на должность научного или научно-педагогического работника — Вы можете обратиться в ТЦК и оформить себе надлежащий военно-учетный документ и отсрочку", — пояснил, как это сделать, отвечая на вопросы военнообязанного гражданина юрист Владислав Дерий.

Он напомнил, что главным критерием отсрочки для работников педагогической сферы является наличие справки о должности по основному месту работы, где будет указано, что размер ставки не меньше 0,75.

Напомним, что украинские учёные имеют право на отсрочку от мобилизации даже в ситуации, когда они работают в научных учреждениях за границей. Для оформления отсрочки они должны предоставить соответствующие документы, переведенные на украинский язык и нотариально заверенные.

Добавим, что отсрочку, согласно новому закону, не получат и соответственно могут быть мобилизованы научные и научно-педагогические работники без научной степени и педагогические работники вузов и колледжей, которые работают менее чем на 0,75 ставки.

учителя мобилизация отсрочка военнообязанные юристы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

11 июля 2024

22:13 Что делать тем, кому исполнилось 60 в период обновления военно-учетных данных

15 июля 2024

12:58 В Днепр-1 назвали людей, которые виноваты в ликвидации клуба

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом