Как получить отсрочку от мобилизации без военно-учетных документов

Преподаватель на занятии. Фото: "Об’єктив"

Работники педагогической отрасли, работающие более чем на 0,75 ставки, имеют право на отсрочку от мобилизации. Причем они могут оформить ее даже тогда, когда у них нет ни одного военно-учетного документа.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Сотрудники педагогической сферы имеют право на отсрочку от мобилизации в особый период.

Причем отсрочку можно получить даже при отсутствии военно-учетных документов. Юристы объяснили, как это можно сделать.

Справка и размер ставки

"После трудоустройства в ВУЗы на должность научного или научно-педагогического работника — Вы можете обратиться в ТЦК и оформить себе надлежащий военно-учетный документ и отсрочку", — пояснил, как это сделать, отвечая на вопросы военнообязанного гражданина юрист Владислав Дерий.

Он напомнил, что главным критерием отсрочки для работников педагогической сферы является наличие справки о должности по основному месту работы, где будет указано, что размер ставки не меньше 0,75.

Напомним, что украинские учёные имеют право на отсрочку от мобилизации даже в ситуации, когда они работают в научных учреждениях за границей. Для оформления отсрочки они должны предоставить соответствующие документы, переведенные на украинский язык и нотариально заверенные.

Добавим, что отсрочку, согласно новому закону, не получат и соответственно могут быть мобилизованы научные и научно-педагогические работники без научной степени и педагогические работники вузов и колледжей, которые работают менее чем на 0,75 ставки.