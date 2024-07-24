Як отримати відстрочку від мобілізації без військово-облікових документів

Викладач на занятті. Фото: "Об’єктив"

Працівники педагогічної галузі, які працюють більш ніж на 0,75 ставки, мають право на відстрочку від мобілізації. Причому вони можуть оформити її навіть тоді, коли не мають на руках жодного військово-облікового документу.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Працівники педагогічної сфери мають право на відстрочку від мобілізації в особливий період.

Причому відстрочку можна отримати навіть за відсутності військово-облікових документів. Юристи пояснили, яке це можна зробити.

Довідка та розмір ставки

"Після працевлаштування до ВНЗ на посаду наукового або науково-педагогічного працівника — Ви можете звернутись до ТЦК та оформити собі належний військово-обліковий документ та відстрочку", — пояснив, як це зробити, відповідаючи на питання військовозобов’язаного громадянина юрист Владислав Дерій.

Він нагадав, що головним критерієм відстрочки для працівників педагогічної сфери є наявність довідки про посаду за основним місцем роботи, де буде вказано, що розмір ставки є не меншим 0,75.

Нагадаємо, що українські науковці мають право на відстрочку від мобілізації навіть у ситуації, коли вони працюють у наукових установах за кордоном. Для оформлення відстрочки вони мають надати відповідні документи, перекладені українською мовою та завірені нотаріально.

Додамо, що відстрочку, згідно із новим законом, не отримають й, відповідно, можуть бути мобілізовані наукові та науково-педагогічні працівники без наукового ступеня та педагогічні працівники ВНЗ та коледжів, які працюють менш як на 0,75 ставки.