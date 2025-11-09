Видео
Рассмотрение отсрочек через ЦПАУ — уже поступают первые ответы

Ua ru
Дата публикации 9 ноября 2025 04:30
обновлено: 06:26
Отсрочка через ЦПАУ — есть первые ответы на заявления
ЦПАУ. Фото иллюстративное: Львовская ОВА

Услуга по оформлению отсрочек через ЦНАУ действует уже больше недели. Некоторые граждане уже получили на свои заявки официальные ответы.

Об этом в комментарии Суспільному сообщил представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.

Читайте также:

Ответы на заявки по оформлению отсрочек

По словам представителя регионального военкомата, в течение недели состоялись заседания комиссий по предоставлению отсрочек — приняли ряд решений.

Заместитель мэра Полтавы Ольга Величко отметила, что положительный ответ о решении комиссии приходит в SMS, а отказ — на электронную почту. Также решение можно увидеть в приложении "Резерв+".

"Мы, ТЦК и СП, вносим эту информацию в базу данных "Оберіг". Соответственно она сразу появляется в приложении "Резерв+". И направляем в ЦПАУ, откуда приходили заявления", — объяснил Истомин.

Также он добавил, что информация в "Резерв+" является электронным военно-учетным документом, который в случае необходимости можно распечатать. Если же у военнообязанного нет приложения, распечатать можно через ЦПАУ.

По данным Ольги Величко, в течение первой недели документы на отсрочку подали более тысячи человек.

Напомним, 1 ноября в Украине начала действовать новая схема оформления и продления отсрочек. Некоторые из полномочий ТЦК отныне выполняют ЦПАУ.

Также мы сообщали, что в Украине уже стартовало автоматическое продление отсрочек. В течение 1 ноября продлили более 700 тысяч отсрочек.

военный призыв мобилизация отсрочка ТЦК и СП военнообязанные
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
