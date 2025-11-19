Як оформити відстрочку багатодітному батьку якщо діти нерідні

Чоловік виховує дитину. Фото: Pexels

У ситуаціях, коли військовозобов’язані чоловіки утримують кількох дітей, питання права на відстрочку від мобілізації залишається одним із найпоширеніших. Отримати звільнення від призову реально, однак не в усіх випадках, і для цього потрібні чіткі юридичні підстави та пакет документів, визначений законодавством. Особливо, якщо дехто з дітей не є рідними біологічно.

Юристи пояснили, чи реально оформити відстрочку багатодітним батькам з нерідними дітьми.

Як оформити відстрочку багатодітному батькові нерідних дітей

До юриста звернувся чоловік, який виховує четверо дітей: двоє є його біологічними, народжені у шлюбі, а ще двоє — діти дружини, що проживають із сім’єю, але не є його рідними.

При цьому батько цих дітей не відмовився від батьківських прав і не позбавлений їх, хоча й не бере участі в утриманні та не сплачує аліменти. Чоловік запитав, чи може він розраховувати на відстрочку як особа, на утриманні якої перебувають троє або більше дітей до 18 років.

Юрист наголошує, що закон прямо гарантує відстрочку тим, хто виховує трьох і більше дітей, але ключовим фактором є юридичне підтвердження факту утримання.

Для рідних дітей достатньо свідоцтв про народження, однак щодо дітей, які не є біологічними, вимоги значно складніші. Потрібно або рішення суду про те, що діти перебувають на утриманні військовозобов’язаного, або інші документи, які встановлюють відповідний обов’язок, наприклад, рішення органів опіки, судові ухвали про визначення місця проживання дітей, письмові домовленості між батьками або підтвердження, що рідний батько не може їх забезпечувати.

Юрист також підкреслює, що у випадку, коли біологічний батько законно залишається батьком, формально не відмовився від своїх прав і має можливість утримувати дітей, але не робить цього, оформити відстрочку лише на підставі фактичного спільного проживання буде непросто. Найефективніший шлях — це через суд домогтися встановлення факту утримання або ініціювати позбавлення біологічного батька батьківських прав і подальше усиновлення дітей чоловіком, який про них піклується.

Ці процедури потребують часу, але саме вони створюють повноцінну юридичну підставу для відстрочки, визначену постановою Кабміну №560. Без таких документів ТЦК відмовляє у наданні відстрочки, адже закон вимагає офіційного підтвердження, що саме військовозобов’язаний несе обов’язок утримувати падчерок чи пасинків.

