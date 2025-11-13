Как получить ВОД после 25 лет и сразу податься на отсрочку — советы

Отсрочка для тех, кому скоро 25 лет — как оформить заранее
После обновления порядка подачи заявлений на отсрочку через ЦПАУ вместо ТЦК и СП у многих граждан возникли вопросы относительно момента перехода с учета призывников в статус военнообязанных. Один из них — может ли лицо, которому вот-вот исполняется 25 лет, получить отсрочку, если еще не имеет нового военно-учетного документа (ВОД).
Ответ на это дал юрист Юрий Айвазян.
Как человек, которому скоро исполнится 25 лет, может получить отсрочку
Юрист объяснил, что после достижения 25-летнего возраста территориальный центр комплектования (ТЦК и СП) автоматически переводит призывника в категорию военнообязанных. Именно после этого можно сформировать электронный военно-учетный документ через приложение "Резерв+" или "Дію" — этот е-ВУД будет официальным документом, который предъявляют в ЦПАУ для оформления отсрочки.
Важно, что подать заявление на отсрочку может только военнообязанный, а не призывник. Поэтому, пока человеку не исполнилось 25 и он находится в статусе призывника, воспользоваться правом на отсрочку невозможно.
Также юрист предостерегает, что лучше дождаться автоматического перевода в статус военнообязанного, сформировать е-ВОД онлайн и уже потом подавать документы на отсрочку через ЦПАУ.
