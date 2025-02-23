Отсрочка для ухода за родственником - документы от ВКК

Проверка документов на отсрочку в ТЦК. Фото: ГПСУ

Для оформления справки, основанием для которой является уход за близким родственником, военнообязанный гражданин должен предоставить в ТЦК пакет документов. Главным документом здесь должна быть справка врачебной консультативной комиссии 080-4.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Для того, чтобы оформить отсрочку для ухода за близким родственником, нужно доказать факт необходимости постоянного ухода за этим родственником.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, что для этого необходимо предоставить в комиссию ТЦК, которая занимается отсрочками, справку ВКК (врачебной консультативной комиссии) 080-4.

Что обязательно должно быть указано в справке 080-4

Кроме того, юрист объяснил, как именно должна быть выписана эта справка для того, чтобы в ТЦК имели основания принять положительное решение об отсрочке.

"На бланке справки ВКК 080-4 надлежащей формы должно быть словосочетание "получение социальной услуги по уходу на непрофессиональной основе от физического лица" или вывод о "наличии нарушения функций организма, из-за которых неизлечимо больные лица не могут самостоятельно передвигаться и самообслуживаться и нуждаются в социальной услуге по уходу на непрофессиональной основе" — утверждена Приказом Минздрава 407 от 09.03.2007 г.", — подчеркнул Айвазян.

Именно в таком формате справка будет действующим и правомерным для подтверждения основания для оформления отсрочки документом.

Напомним, мы ранее писали о том, как продлить отсрочку для ухода за близкими родственниками.

Добавим, мы сообщали о том, как оформить отсрочку для ухода за дальним родственником.