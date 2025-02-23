Відстрочка для догляду за родичем - документи від ЛЛК

Перевірка документів на відстрочку у ТЦК. Фото: ДПСУ

Для оформлення довідки, підставою для якої є догляд за близьким родичем, військовозобов'язаний громадянин має надати до ТЦК пакет документів. Головним документом тут повинна бути довідка лікарської консультативної комісії 080-4.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Довідка ЛКК для відстрочки для догляду

Для того, аби оформити відстрочку для догляду за близьким родичем, потрібно довести факт необхідності постійного догляду за цим родичем.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що для цього необхідно надати до комісії ТЦК, яка займається відстрочками, довідку ЛКК (лікарської консультативної комісії) 080-4.

Що обов’язково має бути вказане у довідці 080-4

Крім того, юрист пояснив, як саме має бути виписана ця довідка для того, аби в ТЦК мали підстави ухвалити позитивне рішення про відстрочку.

"На бланку довідки ЛКК 080-4 належної форми повинно бути словосполучення "отримання соціальної послуги з догляду на непрофесійні основі від фізичної особи" або висновок про "наявність порушення функцій організму, через які невиліковно хворі особи не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися і потребують соціальної послуги з догляду на непрофесійній основі" — затверджена Наказом МОЗ 407 від 09.03.2007 р.", — підкреслив Айвазян.

Саме у такому форматі довідка буде чинним і правомірним для підтвердження підстави для оформлення відстрочки документом.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як продовжити відстрочку для догляду за близькими родичами.

Додамо, ми повідомляли про те, як оформити відстрочку для догляду за далеким родичем.