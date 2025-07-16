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Главная Мобилизация Отсрочка для ухода — что делать при родственниках-иностранцах

Отсрочка для ухода — что делать при родственниках-иностранцах

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 20:00
Отсрочка для ухода за близким родственником - влияют ли родственники за границей
Гражданин пишет заявление в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Военнообязанный гражданин может оформить отсрочку от мобилизации для ухода за одиноким родителем, даже если у того есть еще дети, которые живут в другой стране и являются гражданами той страны. Но для этого нужно идти в суд и доказывать, что эти родственники физически не имеют возможности осуществлять уход.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам обратился гражданин, который хочет оформить отсрочку для ухода за своим отцом.

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Мужчина объяснил, что у него есть еще родная сестра, но она живет в другой стране и является гражданкой этой страны.

Гражданин поинтересовался, можно ли каким-то образом оформить отсрочку, учитывая факт отказа.

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"Вам нужно обращаться в административный суд и обжаловать отказ на основании того, что сестра физически не может осуществлять уход за отцом поскольку проживает за границей", — подчеркнул в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Какое решение должен принять суд

Айвазян подчеркнул, что шансы на успех невелики, но других вариантов здесь не существует.

"Ваш единственный шанс добиться отсрочки — признать предыдущий отказ противоправным и обязать рассмотреть заявление повторно с учетом выводов суда", — подчеркнул юрист.

Адвокат пояснил, что и в случае с возможным увольнением из Вооруженных сил Украины по такому же основанию.

Напомним, мы ранее писали о том, продлевается ли отсрочка для ухода за близким родственником автоматически.

Добавим, мы сообщали о том, дает ли право на отсрочку от мобилизации уход за родной бабушкой.

семья иностранцы отсрочка военнообязанные уход
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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