Отсрочка для ухода за близким родственником - влияют ли родственники за границей

Отсрочка для ухода — что делать при родственниках-иностранцах
Военнообязанный гражданин может оформить отсрочку от мобилизации для ухода за одиноким родителем, даже если у того есть еще дети, которые живут в другой стране и являются гражданами той страны. Но для этого нужно идти в суд и доказывать, что эти родственники физически не имеют возможности осуществлять уход.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Когда отсрочка для ухода возможна, если есть родственники-иностранцы
К юристам обратился гражданин, который хочет оформить отсрочку для ухода за своим отцом.
Мужчина объяснил, что у него есть еще родная сестра, но она живет в другой стране и является гражданкой этой страны.
Гражданин поинтересовался, можно ли каким-то образом оформить отсрочку, учитывая факт отказа.
"Вам нужно обращаться в административный суд и обжаловать отказ на основании того, что сестра физически не может осуществлять уход за отцом поскольку проживает за границей", — подчеркнул в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.
Какое решение должен принять суд
Айвазян подчеркнул, что шансы на успех невелики, но других вариантов здесь не существует.
"Ваш единственный шанс добиться отсрочки — признать предыдущий отказ противоправным и обязать рассмотреть заявление повторно с учетом выводов суда", — подчеркнул юрист.
Адвокат пояснил, что и в случае с возможным увольнением из Вооруженных сил Украины по такому же основанию.
Напомним, мы ранее писали о том, продлевается ли отсрочка для ухода за близким родственником автоматически.
Добавим, мы сообщали о том, дает ли право на отсрочку от мобилизации уход за родной бабушкой.
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