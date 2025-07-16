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Головна Мобілізація Відстрочка для догляду — що робити, якщо є родичі-іноземці

Відстрочка для догляду — що робити, якщо є родичі-іноземці

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 20:00
Відстрочка для догляду за близьким родичем - чи впливають родичі за кордоном
Громадянин пише заяву в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Військовозобов’язаний громадянин може оформити відстрочку від мобілізації для догляду за самотнім батьком, навіть якщо у того є ще діти, які живуть в іншій країні і є громадянами тієї країни. Але для цього потрібно йти до суду і доводити, що ці родичі фізично не мають можливості здійснювати догляд.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Коли відстрочка для догляду можлива, якщо є родичі-іноземці

До юристів звернувся громадянин, який хоче оформити відстрочку для догляду за своїм батьком.

Чоловік пояснив, що у нього є ще рідна сестра, але вона живе у іншій країні і є громадянкою цієї країни.

Громадянин поцікавився, чи можна якимось чином оформити відстрочку, зважаючи на факт відмови.

"Вам потрібно звертатись до адміністративного суду та оскаржувати відмову на підставі того, що сестра фізично не може здійснювати догляд за батьком оскільки проживає за кордоном", — підкреслив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Яке рішення має ухвалити суд

Айвазян підкреслив, що шанси на успіх невеликі, але інших варіантів тут не існує.

"Ваш єдиний шанс домогтися відстрочки — визнати попередню відмову протиправною та зобов'язати розглянути заяву повторно з урахуванням висновків суду", — наголосив юрист.

Адвокат пояснив, що і у випадку із можливим звільненням зі Збройних сил України за такою ж підставою.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи продовжується відстрочка для догляду за близьким родичем автоматично.

Додамо, ми повідомляли про те, чи надає право на відстрочку від мобілізації догляд за рідною бабусею.

родина іноземці відстрочка військовозобов'язані догляд
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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