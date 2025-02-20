Отсрочка от мобилизации для ухода за родственниками - первая степень родства

Мужчина с отцом, нуждающимся в уходе. Фото: freepik

Наиболее вероятной отсрочка от мобилизации по причине необходимости ухода за родственниками является в случае, когда в уходе нуждаются лица первой степени родства. Юристы объяснили, кто именно входит в эту степень родства.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Отсрочка для ухода за близкими

Военнообязанные граждане имеют право на отсрочку от мобилизации при условии наличия соответствующих причин.

Одной из таким причин является необходимость постоянного ухода за близкими родственниками.

Эта необходимость должна быть установлена медицинской комиссией или решением суда.

Кто входит в первую степень родства

Существуют различные степени родства, которые определяют возможность оформления отсрочки от мобилизации на основании необходимости ухода за этими родственниками.

Самыми близкими являются родственники первой степени родства.

К этой степени причисляют:

родителей;

жену (мужа);

детей (в том числе и усыновленных).

Напомним, мы ранее писали о том, как оформить отсрочку от мобилизации для ухода за дальним родственником.

Добавим, мы сообщали о важном условии для оформления отсрочки для ухода за близким родственником.