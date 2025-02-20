Відстрочка від мобілізації для догляду за родичами - перший ступінь споріднення

Відстрочка для догляду — що таке перший ступінь споріднення
Найвірогіднішою відстрочка від мобілізації з причини необхідності догляду за родичами є у випадку, коли догляду потребують особи першого ступеню споріднення. Юристи пояснили, хто саме входить до цього ступеню споріднення.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Відстрочка для догляду за близькими
Військовозобов’язані громадяни мають право на відстрочку від мобілізації за умови наявності відповідних причин.
Однією із таким причин є необхідність постійного догляду за близькими родичами.
Ця необхідність має бути встановлена медичною комісією чи рішенням суду.
Хто входить в перший ступінь споріднення
Існують різні ступені споріднення, які визначають можливість оформлення відстрочки від мобілізації на підставі необхідності догляду за цими родичами.
Найближчими є родичі першого ступеню спорідненості.
До цього ступеню зараховують:
- батьків;
- дружину (чоловіка);
- дітей (зокрема, і усиновлених).
Нагадаємо, ми раніше писали про те, як оформити відстрочку від мобілізації для догляду за далеким родичем.
Додамо, ми повідомляли про важливу умову для оформлення відстрочки для догляду за близьким родичем.
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