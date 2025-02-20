Відстрочка від мобілізації для догляду за родичами - перший ступінь споріднення

Чоловік з батьком, що потребує догляду. Фото: freepik

Найвірогіднішою відстрочка від мобілізації з причини необхідності догляду за родичами є у випадку, коли догляду потребують особи першого ступеню споріднення. Юристи пояснили, хто саме входить до цього ступеню споріднення.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Військовозобов’язані громадяни мають право на відстрочку від мобілізації за умови наявності відповідних причин.

Однією із таким причин є необхідність постійного догляду за близькими родичами.

Ця необхідність має бути встановлена медичною комісією чи рішенням суду.

Хто входить в перший ступінь споріднення

Існують різні ступені споріднення, які визначають можливість оформлення відстрочки від мобілізації на підставі необхідності догляду за цими родичами.

Найближчими є родичі першого ступеню спорідненості.

До цього ступеню зараховують:

батьків;

дружину (чоловіка);

дітей (зокрема, і усиновлених).

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як оформити відстрочку від мобілізації для догляду за далеким родичем.

Додамо, ми повідомляли про важливу умову для оформлення відстрочки для догляду за близьким родичем.