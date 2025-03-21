Отсрочка для ухода за близкими - сколько времени рассматриваются документы

Гражданин в ТЦК на комиссии. Фото: Одесский ТЦК

Решение о предоставлении отсрочки от мобилизации для ухода за близким родственником принимает специальная комиссия. Она должна принять это решение в течение десяти календарных дней.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Адвокат Юрий Айвазян рассказал, как происходит оформление отсрочки от мобилизации по причине необходимости ухода за близкими родственниками.

Решение об отсрочке по такой причине должна принять соответствующая комиссия.

"Комиссия по установлению факта осуществления лицом постоянного ухода осуществляет рассмотрение заявления в течение десяти календарных дней с даты его подачи", — подчеркнул юрист.

Чем занимается комиссия, которая принимает решение об отсрочке

Айвазян объяснил, чем занимается эта комиссия в процессе рассмотрения вопроса об отсрочке.

В течение отведенных законодательством десяти дней члены комиссии:

посещают место жительства лица, за которым осуществляется постоянный уход, указанное в заявлении военнообязанного, для установления факта осуществления постоянного ухода;

проверяют сведения о наличии или отсутствии других лиц, которые могут осуществлять постоянный уход за лицом, указанным в заявлении.

Напомним, мы ранее писали о том, надо ли идти в ТЦК для продления отсрочки для ухода за близкими родственниками.

Добавим, мы сообщали о том, можно ли оформить отсрочку для ухода без справки МСЭК.