Відстрочка для догляду за близькими - скільки часу розглядаються документи

Громадянин у ТЦК на комісії. Фото: Одеський ТЦК

Рішення щодо надання відстрочки від мобілізації для догляду за близьким родичем ухвалює спеціальна комісія. Вона має ухвалити це рішення протягом десяти календарних днів.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Скільки часу розглядають заяву на відстрочку за доглядом

Адвокат Юрій Айвазян розповів, як відбувається оформлення відстрочки від мобілізації з причини необхідності догляду за близькими родичами.

Рішення про відстрочку з такої причини має ухвалити відповідна комісія.

"Комісія із встановлення факту здійснення особою постійного догляду здійснює розгляд заяви протягом десяти календарних днів з дати її подання", — підкреслив юрист.

Чим займається комісія, яка ухвалює рішення про відстрочку

Айвазян пояснив, чим займається ця комісія у процесі розгляду питання про відстрочку.

Протягом відведених законодавством десяти днів члени комісії:

відвідують місце проживання особи, за якою здійснюється постійний догляд, зазначене у заяві військовозобов’язаного, для встановлення факту здійснення постійного догляду;

перевіряють відомості щодо наявності чи відсутності інших осіб, які можуть здійснювати постійний догляд за особою, зазначеною в заяві.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи треба йти до ТЦК для продовження відстрочки для догляду за близькими родичами.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можна оформити відстрочку для догляду без довідки МСЕК.