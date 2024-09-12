Отсрочка по уходу за близкими - люди с инвалидностью - документы для оформления отсрочки - требования ТЦК, их некорректность

Сотрудники ТЦК. Фото: "Патріот Донбасу"

Если действия работников ТЦК в процессе оформления отсрочки от мобилизации (в частности, требования документов, отмененных постановлением Кабмина) являются незаконными, гражданин может обжаловать эти действия. Для этого можно позвонить на горячую линию ОТЦК или Минобороны или написать письменную жалобу в эти инстанции.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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Незаконность действий работников ТЦК

Военнообязанные граждане имеют право на отсрочку от мобилизации по определенным семейным обстоятельствам — в частности, по уходу за кем-то из родителей, имеющих группу инвалидности.

В процессе оформления отсрочки у таких лиц могут возникнуть проблемы — в частности, как сообщил один из таких граждан, "постановлением КМУ №930 был отменен акт установления фактического ухода, а ТЦК его требует".

Юристы, отвечая на вопросы, отметили: "Действия работников ТЦК являются незаконными".

Как обжаловать незаконные действия ТЦК

В сложившейся ситуации гражданин имеет право обжаловать действия территориального центра комплектования.

Во-первых, позвонить по телефону на горячую линию Минобороны (0800500442) и Кабинета министров (1545).

Во-вторых, можно подать жалобу в следующие инстанции: