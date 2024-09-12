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Відстрочка для догляду за батьками — коли вимоги ТЦК є некоректними

12 вересня 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Відстрочка для догляду за близькими - люди з інвалідністю - документи для оформлення відстрочки - вимоги ТЦК, їхня некоректнчість
Співробітники ТЦК. Фото: "Патріот Донбасу"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Якщо дії працівників ТЦК у процесі оформлення відстрочки від мобілізації (зокрема, вимагання документів, які скасовані постановою Кабміну) є незаконними, громадянин може оскаржити ці дії. Для цього можна подзвонити на гарячу лінію ОТЦК чи Міноборони, або написати письмову скаргу до цих інстанцій.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Військовозобов’язані громадяни мають право на відстрочку від мобілізації за певними сімейними обставинами — зокрема, для догляду за кимось із батьків, що мають групу інвалідності.

В процесі оформлення відстрочки у таких осіб можуть виникнути проблеми — зокрема, як повідомив один із таких громадян, "постановою КМУ №930 було скасовано акт встановлення фактичного догляду, а ТЦК його вимагає".

Юристи, відповідаючи на питання, зазначили: "Дії працівників ТЦК є незаконними".

Як оскаржити незаконні дії ТЦК

У такій ситуації громадянин має право оскаржити дії територіального центру комплектування.

По-перше, зателефонувати на гарячу лінію Міноборони (0800500442) та Кабінету міністрів (1545).

По-друге, можна подати скаргу до наступних інстанцій:

  • обласний ТЦК;
  • Міністерство оборони.

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