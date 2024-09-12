Відстрочка для догляду за близькими - люди з інвалідністю - документи для оформлення відстрочки - вимоги ТЦК, їхня некоректнчість

Відстрочка для догляду за батьками — коли вимоги ТЦК є некоректними
Якщо дії працівників ТЦК у процесі оформлення відстрочки від мобілізації (зокрема, вимагання документів, які скасовані постановою Кабміну) є незаконними, громадянин може оскаржити ці дії. Для цього можна подзвонити на гарячу лінію ОТЦК чи Міноборони, або написати письмову скаргу до цих інстанцій.
Про це написали на порталі "Юристи.UA".
Незаконність дій працівників ТЦК
Військовозобов’язані громадяни мають право на відстрочку від мобілізації за певними сімейними обставинами — зокрема, для догляду за кимось із батьків, що мають групу інвалідності.
В процесі оформлення відстрочки у таких осіб можуть виникнути проблеми — зокрема, як повідомив один із таких громадян, "постановою КМУ №930 було скасовано акт встановлення фактичного догляду, а ТЦК його вимагає".
Юристи, відповідаючи на питання, зазначили: "Дії працівників ТЦК є незаконними".
Як оскаржити незаконні дії ТЦК
У такій ситуації громадянин має право оскаржити дії територіального центру комплектування.
По-перше, зателефонувати на гарячу лінію Міноборони (0800500442) та Кабінету міністрів (1545).
По-друге, можна подати скаргу до наступних інстанцій:
- обласний ТЦК;
- Міністерство оборони.
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