Отсрочка от мобилизации – уход за близким родственником – порядок оформления отсрочки

Отсрочка по уходу за близкими родственниками — как правильно ее оформить
Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право оформить отсрочку по уходу за родственниками с инвалидностью или недееспособными лицами. В некоторых случаях военным нужно предоставлять дополнительные данные — в частности, информацию о наличии других близких родственников у этих людей.
Об этом говорится в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Отсрочка по уходу за близкими родственниками
Военнослужащие ВСУ имеют право уволиться из армии по уходу за близкими родственниками.
Для этого должны быть имеющиеся два важных обстоятельства.
Это:
- факт попечительства над близким родственником с инвалидностью;
- признание судом близкого родственника недееспособным.
Когда нужны или не нужны дополнительные данные
В части случаев военнослужащие должны предоставлять данные других родственников людей с инвалидностью.
Это касается ситуаций, когда военные являются членами семьи третьей степени, поэтому у людей с инвалидностью или недееспособных лиц могут быть более близкие родственники (1-2 степеней).
Если же военнослужащий является членом семьи первой степени в отношении родственников, которым нужен постоянный уход — то никаких дополнительных данных, в частности, о других родственниках, указывать не нужно.
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