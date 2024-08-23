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Отсрочка по уходу за близкими родственниками — как правильно ее оформить

23 августа 2024 21:47
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка от мобилизации – уход за близким родственником – порядок оформления отсрочки
Военнослужащие с родственниками. Фото: ЗОГА
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право оформить отсрочку по уходу за родственниками с инвалидностью или недееспособными лицами. В некоторых случаях военным нужно предоставлять дополнительные данные — в частности, информацию о наличии других близких родственников у этих людей.

Об этом говорится в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

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Отсрочка по уходу за близкими родственниками

Военнослужащие ВСУ имеют право уволиться из армии по уходу за близкими родственниками.

Для этого должны быть имеющиеся два важных обстоятельства.

Это:

  • факт попечительства над близким родственником с инвалидностью;
  • признание судом близкого родственника недееспособным.

Когда нужны или не нужны дополнительные данные

В части случаев военнослужащие должны предоставлять данные других родственников людей с инвалидностью.

Это касается ситуаций, когда военные являются членами семьи третьей степени, поэтому у людей с инвалидностью или недееспособных лиц могут быть более близкие родственники (1-2 степеней).

Если же военнослужащий является членом семьи первой степени в отношении родственников, которым нужен постоянный уход — то никаких дополнительных данных, в частности, о других родственниках, указывать не нужно.

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