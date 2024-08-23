Выезд студентов за границу – как подписать соглашение об академической мобильности

Украинские студенты. Фото: uraua.info

Для того чтобы выехать за границу по программе академической мобильности, студент должен обратиться к обоим вузам — украинскому, в котором он учится, и иностранному, куда планирует ехать по программе. В вузах студент должен уточнить, какие документы нужны для оформления выезда за границу.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Евгений Середницкий.

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Программа академической мобильности

Украинские студенты имеют право выезжать за границу во время военного положения, если они участвуют в программе академической мобильности.

"Обычно договор об академической мобильности заключается между студентом и украинским вузом", — подчеркнул Евгений Середницкий, но подчеркнул, что необходимо связаться и с иностранным вузом, к которому студент планирует выехать на обучение.

В какие вузы должны обращаться студенты

По словам юриста, сначала нужно обратиться в отдел международных связей в своем университете.

"Они располагают наиболее актуальной информацией о процедуре оформления документов для академической мобильности в условиях военного положения, поэтому смогут вам детально объяснить, какой именно договор необходим в вашем случае и как его оформить", — подчеркнул Середницкий.

После этого студент должен связаться с иностранным университетом для уточнения, какие именно документы они требуют для зачисления на программу академической мобильности.

"Возможно, для подтверждения вашего статуса участвующего в программе академической мобильности студента будет достаточно письма о зачислении от иностранного университета и других документов, подтверждающих ваше участие в программе", — предположил юрист.