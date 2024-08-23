Выезд студентов за границу – как подписать соглашение об академической мобильности

Соглашение об академической мобильности — как студенту уехать за границу
Для того чтобы выехать за границу по программе академической мобильности, студент должен обратиться к обоим вузам — украинскому, в котором он учится, и иностранному, куда планирует ехать по программе. В вузах студент должен уточнить, какие документы нужны для оформления выезда за границу.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Евгений Середницкий.
Программа академической мобильности
Украинские студенты имеют право выезжать за границу во время военного положения, если они участвуют в программе академической мобильности.
"Обычно договор об академической мобильности заключается между студентом и украинским вузом", — подчеркнул Евгений Середницкий, но подчеркнул, что необходимо связаться и с иностранным вузом, к которому студент планирует выехать на обучение.
В какие вузы должны обращаться студенты
По словам юриста, сначала нужно обратиться в отдел международных связей в своем университете.
"Они располагают наиболее актуальной информацией о процедуре оформления документов для академической мобильности в условиях военного положения, поэтому смогут вам детально объяснить, какой именно договор необходим в вашем случае и как его оформить", — подчеркнул Середницкий.
После этого студент должен связаться с иностранным университетом для уточнения, какие именно документы они требуют для зачисления на программу академической мобильности.
"Возможно, для подтверждения вашего статуса участвующего в программе академической мобильности студента будет достаточно письма о зачислении от иностранного университета и других документов, подтверждающих ваше участие в программе", — предположил юрист.
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