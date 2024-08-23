Відстрочка від мобілізації - догляд за близьким родичем - порядок оформлення відстрочки

Відстрочка для догляду за близькими родичами — як правильно її оформити
Військовослужбовці Збройних сил України мають право оформити відстрочку для догляду за родичами з інвалідністю чи недієздатними особами. У деяких випадках військовому треба надавати додаткові дані — зокрема, інформацію про наявність інших близьких родичів у цих людей.
Про це йдеться у Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
Відстрочка для догляду за близькими родичами
Військовослужбовці ЗСУ мають право звільнитися з армії для догляду за близькими родичами.
Для цього повинні бути наявні дві важливі обставини.
Це:
- факт опікунства над близьким родичем з інвалідністю;
- визнання судом близького родича недієздатним.
Коли потрібні чи не потрібні додаткові дані
У частині випадків військовослужбовці мають надавати дані про інших родичів людей з інвалідністю.
Це стосується ситуацій, коли військові є членами сім’ї третього ступеню, тож у людей з інвалідністю чи недієздатних осіб можуть бути ближчі родичі (1-2 ступенів).
Якщо ж сам військовослужбовець є членом сім’ї першого ступеню щодо родичів, яким потрібен постійний догляд, то жодних додаткових даних, зокрема, про інших родичів, вказувати не потрібно.
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