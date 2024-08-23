Відстрочка від мобілізації - догляд за близьким родичем - порядок оформлення відстрочки

Військовослужбовці з родичами. Фото: ЗОДА

Військовослужбовці Збройних сил України мають право оформити відстрочку для догляду за родичами з інвалідністю чи недієздатними особами. У деяких випадках військовому треба надавати додаткові дані — зокрема, інформацію про наявність інших близьких родичів у цих людей.

Про це йдеться у Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

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Відстрочка для догляду за близькими родичами

Військовослужбовці ЗСУ мають право звільнитися з армії для догляду за близькими родичами.

Для цього повинні бути наявні дві важливі обставини.

Це:

факт опікунства над близьким родичем з інвалідністю;

визнання судом близького родича недієздатним.

Коли потрібні чи не потрібні додаткові дані

У частині випадків військовослужбовці мають надавати дані про інших родичів людей з інвалідністю.

Це стосується ситуацій, коли військові є членами сім’ї третього ступеню, тож у людей з інвалідністю чи недієздатних осіб можуть бути ближчі родичі (1-2 ступенів).

Якщо ж сам військовослужбовець є членом сім’ї першого ступеню щодо родичів, яким потрібен постійний догляд, то жодних додаткових даних, зокрема, про інших родичів, вказувати не потрібно.