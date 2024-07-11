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Отсрочка для ученых, работающих за границей — возможно ли это

11 июля 2024 20:42
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Имеют ли право на отсрочку украинские ученые, работающие в иностранных структурах
Сотрудники научно-исследовательского института. Фото: ДНУ им. Олеся Гончара
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Украинские ученые имеют право отсрочки от мобилизации даже в ситуации, когда они работают в научных учреждениях за рубежом. Для оформления отсрочки они должны предоставить соответствующие документы, переведенные на украинский язык и нотариально заверенные.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Отвечая на вопрос украинского ученого, работающего в зарубежном научном учреждении, Юрий Айвазян напомнил, что отсрочка от мобилизации предоставляется научным работникам научных учреждений при условии, что они работают в этих учреждениях по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

"Как видите, норма законодательства не определяет, что работать Вы можете только в научных учреждениях на территории Украины", — подчеркнул Айвазян.

Какие документы нужны

Такие ученые должны подать в ТЦК заявление об отсрочке с дипломом о степени и документ, подтверждающий факт работы в иностранном научном учреждении.

"Документы должны быть легализованы, переведены на украинский язык и заверены нотариально", — пояснил юрист.

Напомним, что отсрочку по новому закону не получат и, соответственно, могут быть мобилизованы научные и научно-педагогические работники без научной степени и педагогические работники вузов и колледжей, которые работают менее чем на 0,75 ставки.

Ранее мы сообщали, как украинские аспиранты могут получить отсрочку от мобилизации.

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