Отсрочка от призыва для студентов - как продолжить

Студенты на занятиях. Фото: actum.com.ua

Студенты, получившие отсрочку от мобилизации, теряют ее после вступления в силу нового указа Президента. Поэтому им следует подавать заявление на продление отсрочки после каждого указа главы государства о продлении мобилизации и военного положения в Украине.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Срок действия отсрочки

Граждане, которые учатся в украинских образовательных учреждениях на дневной или дуальной форме и не нарушают принцип последовательности получения образования, имеют право на получение отсрочки от мобилизации.

"Отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации предоставляется на срок действия соответствующих законных оснований, но не более чем срок проведения мобилизации, установленный указом Президента Украины", — пояснил адвокат Юрий Айвазян.

Требуется регулярное продолжение

На практике это означает, что после утраты указа главы государства теряет силу и отсрочка. Поэтому его нужно возобновлять после каждого нового указа Президента.

"Для продления срока действия отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период военнообязанный с изданием указа Президента Украины о продлении срока проведения мобилизации подает на рассмотрение комиссии заявление", — подчеркнул юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, кто из студентов не будет иметь права на отсрочку.

Также мы сообщали, существует ли возрастной порог для студентов, желающих получить отсрочку от мобилизации.