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Відстрочка для навчання — чи треба її продовжувати

2 листопада 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Відстрочка від призову для студентів - як продовжити
Студенти на заняттях. Фото: actum.com.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Студенти, які отримали відстрочку від мобілізації, втрачають її після набуття чинності нового указу Президента. Тож їм потрібно подавати заяву на продовження відстрочки після кожного указу глави держави про продовження мобілізації та воєнного стану в Україні.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Термін дії відстрочки

Громадяни, які навчаються в українських освітніх закладах на денній чи дуальній формі і не порушують принцип послідовності здобуття освіти, мають право на отримання відстрочки від мобілізації.

"Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації надається на строк дії відповідних законних підстав, але не більш як на строк проведення мобілізації, встановлений указом Президента України", — пояснив адвокат Юрій Айвазян.

Потрібне регулярне продовження

На практиці це означає, що після втрати чинності указу глави держави втрачає чинність і відстрочка. Тож її треба поновлювати після кожного нового указу Президента.

"Для продовження строку дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період військовозобов’язаний з виданням указу Президента України про продовження строку проведення мобілізації подає на розгляд комісії заяву", — підкреслив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто зі студентів не матиме права на відстрочку.

Також ми повідомляли, чи існує віковий поріг для студентів, які хочуть отримати відстрочку від мобілізації.

указ відстрочка мобілізація студенти президент

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