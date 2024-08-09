Работники образовательной сферы – отсрочка для педагогов – кто из сотрудников подлежит мобилизации

Лаборанты в аудитории. Фото: "Львівська політехніка"

Не все работники школ и других образовательных учреждений имеют право на отсрочку от мобилизации во время войны. Не получает отсрочку техперсонала, в частности, лаборанты, методисты и библиотекари.

Об этом рассказала в комментарии "РБК-Україна" младшая юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Диана Скумадчук .

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В Украине, согласно действующему законодательству, часть военнообязанных граждан имеет право на отсрочку от мобилизации.

Это право, в частности, имеют работники образовательной сферы, но далеко не все, кто работает в школах и заведениях профтехнического, высшего и высшего образования.

Кто из работников образовательной сферы не имеет права на отсрочку

Так, отсрочка предоставляется ученым и работникам научно-педагогических специальностей.

Вместе с тем, не имеют права на отсрочку лица, являющиеся представителями технического персонала — в частности, лаборанты, методисты или библиотекари.

Напомним, что отсрочку по новому закону не получат и соответственно могут быть мобилизованы научные и научно-педагогические работники без научной степени и педагогические работники вузов и колледжей, которые работают менее чем на 0,75 ставки.

Ранее мы сообщали, как украинские аспиранты могут получить отсрочку от мобилизации.