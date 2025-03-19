Відстрочка для учителя в декреті - чи може педадог оформити

Батько з сином під час декретної відпустки. Фото: "Сімейний адвокат"

Декретна відпустка не надає громадянину права на відстрочку від мобілізації. Також проблемною може бути декретна відпустка для педагога, який уже має оформлену відстрочку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Декретна відпустка не підстава для відстрочки

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може педагог-чоловік отримати відстрочку від мобілізації, якщо піде в декретну відпустку для догляду за дитиною віком до трьох років.

"Відпустка по догляду за дитиною до трьох років не є підставою для відстрочки", — підкреслив адвокат Юрій Айвазян.

Чи зберігається під час декрету уже оформлена відстрочка

Також юрист додав, що педагог може піти у декретну відпустку, уже маючи відстрочку від мобілізації.

І у цій ситуації питання збереження відстрочки може стати проблемою для громадянина.

"Якщо ж мова йде про те, чи зберігається оформлена відстрочка педагогічного працівника, якщо він піде у відпустку по догляду за дитиною, то питання спірне", — підкреслив Айвазян.

Таким же спірним, за словами адвоката, є і питання академічної відпустки для студентів, які мають оформлену відстрочку.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто із шкільних працівників, крім учителів, має право на відстрочку.

Додамо, ми повідомляли про те, які документи має подати до ТЦК педагог, аби отримати відстрочку від мобілізації.