Отсрочка для учителя - отсрочка педагогам - оформление отсрочки для учителя - дистанционное оформление отсрочки

Учителя физкультуры. Фото: hoippo.km.ua

Украинские учителя могут оформить отсрочку от мобилизации дистанционно, не посещая ТЦК лично. Для этого нужно послать по почте заявление, нотариально заверенные копии идентификационных документов и справку о занимаемой должности и размере ставки.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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В Украине идет общая мобилизация, которая была объявлена после введения военного положения на всей территории страны.

Право на отсрочку от мобилизации имеют учителя и другие работники образовательной сферы, при условии, что их педагогическая нагрузка не менее 0,75 ставки.

Как оформить отсрочку, не посещая ТЦК

Педагоги могут оформить отсрочку дистанционно. Юрий Айвазян объяснил, как это сделать.

"Если будете направлять заявление по почте, то сделает нотариально заверенные копии: паспорта, РНОКПП и временного удостоверения", — отметил адвокат.

Юрист добавил, что, кроме заявления и нотариально заверенных копий, педагог должен прислать в ТЦК оригинал справки из учебного заведения о занимаемой должности по основному месту работы и размере доли ставки при оплате труда.