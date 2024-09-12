Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Отсрочка для педагога — юристы объяснили, как оформить ее дистанционно arrow

Отсрочка для педагога — юристы объяснили, как оформить ее дистанционно

12 сентября 2024 19:39
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка для учителя - отсрочка педагогам - оформление отсрочки для учителя - дистанционное оформление отсрочки
Учителя физкультуры. Фото: hoippo.km.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Украинские учителя могут оформить отсрочку от мобилизации дистанционно, не посещая ТЦК лично. Для этого нужно послать по почте заявление, нотариально заверенные копии идентификационных документов и справку о занимаемой должности и размере ставки.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Отсрочка для педагогов

В Украине идет общая мобилизация, которая была объявлена после введения военного положения на всей территории страны.

Право на отсрочку от мобилизации имеют учителя и другие работники образовательной сферы, при условии, что их педагогическая нагрузка не менее 0,75 ставки.

Как оформить отсрочку, не посещая ТЦК

Педагоги могут оформить отсрочку дистанционно. Юрий Айвазян объяснил, как это сделать.

"Если будете направлять заявление по почте, то сделает нотариально заверенные копии: паспорта, РНОКПП и временного удостоверения", — отметил адвокат.

Юрист добавил, что, кроме заявления и нотариально заверенных копий, педагог должен прислать в ТЦК оригинал справки из учебного заведения о занимаемой должности по основному месту работы и размере доли ставки при оплате труда.

Также важные новости дня по теме:

образование учителя мобилизация отсрочка ТЦК и СП

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:54 Insha Dance Company отправляется в тур по Украине — чем собираются порадовать зрителей

19:52 Зеленский поделился деталями встречи с прокурором Международного уголовного суда

19:39 Отсрочка для педагога — юристы объяснили, как оформить ее дистанционно

19:35 Промоутер Усика рассказал, посетит ли чемпион бой Дюбуа — Джошуа

19:34 Продавал гуманитарные внедорожники — в Тернопольской области задержали сотрудника ТЦК

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

Эксклюзив

19:33 Лубинец сообщил, сколько детей на ВОТ ежедневно сталкиваются с риском депортации

19:00 Стало известно, когда может состояться встреча Си Цзыньпина и Зеленского

19:00 Компания SpaceX впервые осуществила успешный выход астронавтов в открытый космос

18:34 Надежда на свет — в Укрэнерго сообщили, как будут применять графики завтра

18:31 Во Львове правоохранитель и его сообщник помогали уклонистам за 18 тысяч долларов

19:54 Insha Dance Company отправляется в тур по Украине — чем собираются порадовать зрителей

19:52 Зеленский поделился деталями встречи с прокурором Международного уголовного суда

19:39 Отсрочка для педагога — юристы объяснили, как оформить ее дистанционно

19:35 Промоутер Усика рассказал, посетит ли чемпион бой Дюбуа — Джошуа

19:34 Продавал гуманитарные внедорожники — в Тернопольской области задержали сотрудника ТЦК

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

Эксклюзив

19:33 Лубинец сообщил, сколько детей на ВОТ ежедневно сталкиваются с риском депортации

19:00 Стало известно, когда может состояться встреча Си Цзыньпина и Зеленского

19:00 Компания SpaceX впервые осуществила успешный выход астронавтов в открытый космос

18:34 Надежда на свет — в Укрэнерго сообщили, как будут применять графики завтра

18:31 Во Львове правоохранитель и его сообщник помогали уклонистам за 18 тысяч долларов

06:46 Какими будут цены на iPhone 16 в Украине и как изменится стоимость других моделей после его выхода

11 сентября 2024
Эксклюзив

18:52 Поединок года — как прошли дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит 1 кг цветных металлов в сентябре

10 сентября 2024

06:40 Стоимость цветных металлов в сентябре — сколько вы получите за 1 кг меди в Украине

06:30 В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

9 сентября 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 и новые AirPods — какие новинки показали на презентации Apple

7 сентября 2024
Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

17:27 Причины языковых скандалов в Одессе — мнение горожан

5 сентября 2024

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

Text

17:50 Встреча Зеленского с Си Цзиньпинем и подрыв железной дороги в России — эфир Вечір.LIVE

Text

16:33 Тонны мертвой рыбы на Десне — эксклюзивные кадры Новини.LIVE

Text

15:40 Удар по Конотопу — один из раненых пытался помочь людям, но пострадал сам

Text

14:49 Депутат Киеврады сообщил детали ремонта тоннеля между "Лыбидской" и "Демеевской"

Text

13:00 Тайное решение Великобритании касаемо России и мощные пакеты помощи от партнеров — эфир День.LIVE

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

Text

12:25 Военный психолог резко высказался о появлении языковых инспекторов в Украине

Text

11:14 Возвращение Крыма в Украину — эксперт объяснил, почему это важно для Турции

Text

08:00 Мирный план Зеленского и нападения на военных в украинских городах — эфир Ранок.LIVE

11 сентября 2024
Text

22:46 Нардеп заявила, что Украина будет постепенно идти к курсу доллара по 50 гривен

Text

21:30 Эксперт объяснил, как Россия обходит санкции и продолжает зарабатывать на продаже нефти

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

8 сентября 2024

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

2 сентября 2024

12:21 Путин снова заговорил о мирных переговорах с Украиной — что говорит

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

6 сентября 2024

18:27Со светом, но есть нюанс — в ДТЭК порадовали насчет графиков отключений света на завтра