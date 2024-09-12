Відстрочка для учителя - відстрочка освітянам - оформлення відстрочки для учителя - дистанційне оформлення відстрочки

Учителі фізкультури. Фото: hoippo.km.ua

Українські учителі можуть оформити відстрочку від мобілізації дистанційно, не відвідуючи ТЦК особисто. Для цього потрібно надіслати поштою заяву, нотаріально завірені копії ідентифікаційних документів та довідку про займану посаду і розмір ставки.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Відстрочка для педагогів

В Україні триває загальна мобілізація, яка була оголошена після запровадження воєнного стану на усій території країни.

Право на відстрочку від мобілізації мають учителі та інші працівники освітньої сфери, за умови, що їхнє педагогічне навантаження є не меншим за 0,75 ставки.

Як оформити відстрочку, не відвідуючи ТЦК

Педагоги можуть оформити відстрочку дистанційно. Юрій Айвазян пояснив, як це зробити.

"Якщо направлятимете заяву поштою, то зробить нотаріально завірені копії: паспорту, РНОКПП та тимчасового посвідчення", — зазначив адвокат.

Юрист додав, що, крім заяви та нотаріально завірених копій, педагог має надіслати до ТЦК оригінал довідки із закладу освіти про займану посаду за основним місцем роботи та розмір частки ставки під час оплати праці.