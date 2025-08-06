Какие супруги могут оформить отсрочку в приложении "Резерв+" — ответ МОУ

Отсрочка для супругов в "Резерв+" — кто может получить
В обновленном приложении "Резерв+" появилась отсрочка для супружеских пар. Речь идет о супругах, в которых муж или жена имеют инвалидность I или II группы.
Об этом во вторник, 5 августа, сообщили в Министерстве обороны Украины.
Как получить отсрочку
Отсрочку предоставят, если информация об инвалидности есть в Единой информационной системе социальной сферы или в соответствующей информационной системе Пенсионного фонда Украины. Кроме того, в Государственном реестре актов гражданского положения должна быть запись о браке.
Алгоритм оформления отсрочки:
- нажать три точки на главном экране приложения "Резерв+";
- выбрать пункт "Подать запрос на отсрочку";
- выбрать соответствующую категорию отсрочки;
- ждать пока поступит уведомление с результатом.
Напомним, в приложении "Резерв+" вскоре запустят новую услугу для военнообязанных. Штрафы за неявку в ТЦК и СП по повестке можно будет платить онлайн.
Также мы сообщали, что в "Резерв+" уже в августе появится функция оформления отсрочки для представителей высшего образования и профобразования. Речь идет о научных, научно-педагогических и педагогических работниках.
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