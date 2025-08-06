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Главная Мобилизация Отсрочка для супругов в "Резерв+" — кто может получить

Отсрочка для супругов в "Резерв+" — кто может получить

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 01:30
Какие супруги могут оформить отсрочку в приложении "Резерв+" — ответ МОУ
Приложение "Резерв+" на экране смартфона. Фото иллюстративное: Виталий Носач/РБК-Украина

В обновленном приложении "Резерв+" появилась отсрочка для супружеских пар. Речь идет о супругах, в которых муж или жена имеют инвалидность I или II группы.

Об этом во вторник, 5 августа, сообщили в Министерстве обороны Украины.

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Как получить отсрочку

Отсрочку предоставят, если информация об инвалидности есть в Единой информационной системе социальной сферы или в соответствующей информационной системе Пенсионного фонда Украины. Кроме того, в Государственном реестре актов гражданского положения должна быть запись о браке.

Алгоритм оформления отсрочки:

  • нажать три точки на главном экране приложения "Резерв+";
  • выбрать пункт "Подать запрос на отсрочку";
  • выбрать соответствующую категорию отсрочки;
  • ждать пока поступит уведомление с результатом.

Напомним, в приложении "Резерв+" вскоре запустят новую услугу для военнообязанных. Штрафы за неявку в ТЦК и СП по повестке можно будет платить онлайн.

Также мы сообщали, что в "Резерв+" уже в августе появится функция оформления отсрочки для представителей высшего образования и профобразования. Речь идет о научных, научно-педагогических и педагогических работниках.

Минобороны военный призыв инвалидность мобилизация отсрочка
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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