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Головна Мобілізація Відстрочка для подружжя в "Резерв+" — хто може отримати

Відстрочка для подружжя в "Резерв+" — хто може отримати

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 01:30
Які подружжя можуть оформити відстрочку в застосунку "Резерв+" — відповідь МОУ
Застосунок "Резерв+" на екрані смартфона. Фото ілюстративне: Віталій Носач/РБК-Україна

В оновленому застосунку "Резерв+" з'явилася відстрочка для подружніх пар. Йдеться про подружжя, в яких чоловік або дружина мають інвалідність I або II групи.

Про це у вівторок, 5 серпня, повідомили в Міністерстві оборони України.

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Як отримати відстрочку

Відстрочку нададуть, якщо інформація про інвалідність є в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери або у відповідній інформаційній системі Пенсійного фонду України. Крім того, у Державному реєстрі актів цивільного стану має бути запис про шлюб.

Алгоритм оформлення відстрочки:

  • натиснути три крапки на головному екрані застосунку "Резерв+";
  • обрати пункт "Подати запит на відстрочку";
  • обрати відповідну категорію відстрочки;
  • чекати поки надійде сповіщення з результатом.

Нагадаємо, у застосунку "Резерв+" невдовзі запустять нову послугу для військовозобов'язаних. Штрафи за неявку до ТЦК та СП за повісткою можна буде сплачувати онлайн.

Також ми повідомляли, що в "Резерв+" уже в серпні з'явиться функція оформлення відстрочки для представників вищої освіти та профосвіти. Йдеться про наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників.

Міноборони військовий призов інвалідність мобілізація відстрочка
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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