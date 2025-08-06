Які подружжя можуть оформити відстрочку в застосунку "Резерв+" — відповідь МОУ

Застосунок "Резерв+" на екрані смартфона. Фото ілюстративне: Віталій Носач/РБК-Україна

В оновленому застосунку "Резерв+" з'явилася відстрочка для подружніх пар. Йдеться про подружжя, в яких чоловік або дружина мають інвалідність I або II групи.

Про це у вівторок, 5 серпня, повідомили в Міністерстві оборони України.

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Як отримати відстрочку

Відстрочку нададуть, якщо інформація про інвалідність є в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери або у відповідній інформаційній системі Пенсійного фонду України. Крім того, у Державному реєстрі актів цивільного стану має бути запис про шлюб.

Алгоритм оформлення відстрочки:

натиснути три крапки на головному екрані застосунку "Резерв+";

обрати пункт "Подати запит на відстрочку";

обрати відповідну категорію відстрочки;

чекати поки надійде сповіщення з результатом.

Нагадаємо, у застосунку "Резерв+" невдовзі запустять нову послугу для військовозобов'язаних. Штрафи за неявку до ТЦК та СП за повісткою можна буде сплачувати онлайн.

Також ми повідомляли, що в "Резерв+" уже в серпні з'явиться функція оформлення відстрочки для представників вищої освіти та профосвіти. Йдеться про наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників.