Студенты и мобилизация, имеют ли контрактники право на отсрочку

Студенты на занятиях. Фото: Vuzopedia

Право на отсрочку имеют все украинские студенты, которые учатся на дневной или дуальной форме обучения. Кроме того, отсрочка касается всех, кто получает профессионально-техническое, высшее или высшее образование — независимо от того, на бюджетной или контрактной основе они учатся.

Об этом заявил юрист Александр Брыжак.

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Во время мобилизации в особый период призыва не подлежат все граждане, получающие профессиональное и профессионально-техническое, профессиональное высшее и высшее образование.

Кроме того, отсрочка предоставляется интернам, ассистентам-стажерам, аспирантам и докторантам.

"Но исключительно, если они избрали дневную или дуальную форму обучения", — подчеркнул юрист.

Бюджетники и контрактники — есть ли разница?

При этом право на отсрочку имеют как студенты, которые учатся на бюджетные форме, так и контрактники.

"В предыдущей версии законопроекта № 10449 не было отсрочки для обучавшихся в аспирантуре на средства физических и юридических лиц на условиях контракта. Но ее добавили, чтобы не нарушать принцип равенства", — пояснил Александр Брижак.

Напомним, что мужчины-студенты, получающие второе высшее образование, имеют право на отсрочку только в случае, если это образование по уровню выше первого. Также, чтобы получить отсрочку, соискатели должны учиться не заочно, а на дневной или дуальной форме.

Эта возможность распространяется как на обучающихся как в государственных, так и в аккредитованных частных учебных заведениях.