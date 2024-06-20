Студенты и мобилизация, имеют ли контрактники право на отсрочку

Отсрочка для студентов — есть ли разница в форме обучения
Право на отсрочку имеют все украинские студенты, которые учатся на дневной или дуальной форме обучения. Кроме того, отсрочка касается всех, кто получает профессионально-техническое, высшее или высшее образование — независимо от того, на бюджетной или контрактной основе они учатся.
Об этом заявил юрист Александр Брыжак.
Отсрочка для студентов
Во время мобилизации в особый период призыва не подлежат все граждане, получающие профессиональное и профессионально-техническое, профессиональное высшее и высшее образование.
Кроме того, отсрочка предоставляется интернам, ассистентам-стажерам, аспирантам и докторантам.
"Но исключительно, если они избрали дневную или дуальную форму обучения", — подчеркнул юрист.
Бюджетники и контрактники — есть ли разница?
При этом право на отсрочку имеют как студенты, которые учатся на бюджетные форме, так и контрактники.
"В предыдущей версии законопроекта № 10449 не было отсрочки для обучавшихся в аспирантуре на средства физических и юридических лиц на условиях контракта. Но ее добавили, чтобы не нарушать принцип равенства", — пояснил Александр Брижак.
Напомним, что мужчины-студенты, получающие второе высшее образование, имеют право на отсрочку только в случае, если это образование по уровню выше первого. Также, чтобы получить отсрочку, соискатели должны учиться не заочно, а на дневной или дуальной форме.
Эта возможность распространяется как на обучающихся как в государственных, так и в аккредитованных частных учебных заведениях.
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