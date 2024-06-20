Студенти та мобілізація, чи мають контрактники право на відстрочку

Відстрочка для студентів — чи є різниця у формі навчання
Право на відстрочку мають усі українські студенти, які навчаються на денній чи дуальній формі навчання. Крім того, відстрочка стосується усіх, хто здобуває професійно-технічну, передвищу чи вищу освіту — незалежно від, на бюджетній чи контрактній основі вони навчаються.
Про це заявив юрист Олександр Брижак.
Відстрочка для студентів
Під час мобілізації в особливий період призову не підлягають усі громадяни, які здобувають професійну та професійно-технічну, фахову передвищу та вищу освіту.
Крім того, відстрочка надається інтернам, асистентам-стажистам, аспірантам та докторантам.
"Але виключно, якщо вони обрали денну або дуальну форми навчання", — підкреслив юрист.
Бюджетники і контрактники — чи є різниця?
При цьому право на відстрочку мають як ті студенти, які навчаються на бюджетні формі, так і контрактники.
"У попередній версії законопроєкту № 10449 не було відстрочки для тих, хто навчався в аспірантурі коштом фізичних та юридичних осіб на умовах контракту. Але її додали, аби не порушувати принцип рівності", — пояснив Олександр Брижак.
Нагадаємо, що чоловіки-студенти, які здобувають другу вищу освіту, мають право на відстрочку лише у разі, якщо ця освіта за рівнем вища за першу. Також, аби отримати відстрочку, здобувачі мають навчатися не заочно, а за денною або дуальною формою.
Ця можливість розповсюджується як на тих, хто навчається як у державних, так і в акредитованих приватних навчальних закладах.
Читайте Новини.LIVE!