Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Зміни в законі про мобілізацію — чи мають право на відстрочку здобувачі другої вищої освіти arrow

Зміни в законі про мобілізацію — чи мають право на відстрочку здобувачі другої вищої освіти

15 червня 2024 08:20
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Хто зі студентів, що здобувають другу вищу освіту, має право на відстрочку від призову під час мобілізації
Студент. Фото ілюстративне: realist.online
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Чоловіки-студенти, які здобувають другу вищу освіту, мають право на відстрочку лише у разі, якщо ця освіта за рівнем вища за першу. Також, аби отримати відстрочку, здобувачі мають навчатися не заочно, а за денною або дуальною формою.

Про це йдеться в новому законі про мобілізацію, який набув чинності 18 травня.

Читайте також:

Хто зі здобувачів другої вищої освіти не підлягає мобілізації

Згідно зі статтею 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають "... здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній частиною другою статті 10 Закону України "Про освіту", а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури".

Щоправда, новий закон №10449 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" передбачає деякі зміни в цих правилах: військовозобов’язані студенти можуть отримати право на відстрочку від мобілізації, однак лише за умови, якщо навчаються на рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий.

Отже, якщо студент здобув рівень бакалавра та має намір знову навчатися в університеті, аби отримати відстрочку, йому потрібно вступати на вищий рівень, тобто на магістратуру. Якщо військовозобов’язаний студент вже має рівень бакалавра чи магістра з однієї спеціальності, але вступить на такий самий рівень іншої спеціальності, відстрочку йому не нададуть.

Раніше ми розповідали, що робити громадянам, яких ТЦК намагається мобілізувати, попри наявність бронювання.

Також ми повідомляли, кому з чоловіків під час воєнного стану не треба проходити ВЛК. Зокрема, від проходження медичного огляду звільняються військовозобов'язані, що отримали бронювання.

відстрочка
військовий призов
мобілізація
студенти
навчання

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна