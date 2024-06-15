Хто зі студентів, що здобувають другу вищу освіту, має право на відстрочку від призову під час мобілізації

Студент. Фото ілюстративне: realist.online

Чоловіки-студенти, які здобувають другу вищу освіту, мають право на відстрочку лише у разі, якщо ця освіта за рівнем вища за першу. Також, аби отримати відстрочку, здобувачі мають навчатися не заочно, а за денною або дуальною формою.

Про це йдеться в новому законі про мобілізацію, який набув чинності 18 травня.

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Згідно зі статтею 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають "... здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній частиною другою статті 10 Закону України "Про освіту", а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури".

Щоправда, новий закон №10449 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" передбачає деякі зміни в цих правилах: військовозобов’язані студенти можуть отримати право на відстрочку від мобілізації, однак лише за умови, якщо навчаються на рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий.

Отже, якщо студент здобув рівень бакалавра та має намір знову навчатися в університеті, аби отримати відстрочку, йому потрібно вступати на вищий рівень, тобто на магістратуру. Якщо військовозобов’язаний студент вже має рівень бакалавра чи магістра з однієї спеціальності, але вступить на такий самий рівень іншої спеціальності, відстрочку йому не нададуть.

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