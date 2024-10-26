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Отсрочка для студентов — кого могут мобилизовать в ноябре

26 октября 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Студенты и мобилизация – отсрочка для студентов – кого из студентов мобилизуют
Украинские студенты. Фото: lnu.edu.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Студенты украинских вузов имеют право на отсрочку. Но те, кто учатся на вечернем, заочном отделении или получают второе высшее образование, отсрочки от мобилизации не имеют, поэтому их могут мобилизовать.

Об этом говорится в Законе Украины №10449.

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С каких отделений студентов могут мобилизовать

Студенты украинских вузов имеют право на отсрочку от мобилизации в особый период.

Для этого они должны соответствовать нескольким ключевым правилам, в частности, учиться на дневном или дуальном (смешанном) отделении.

Поэтому на студентов, которые проходят обучение на вечернем или заочном отделении, отсрочка не распространяется — и их могут мобилизовать в Вооруженные силы Украины.

Отказ проходить военную подготовку

Кроме того, вторым правилом является необходимость соблюдения принципа последовательности получения образования. Это означает, что каждый последующий образовательный уровень должен быть выше предыдущего.

Это же, в свою очередь, значит, что тех студентов, которые получают второе высшее образование, тоже могут мобилизовать.

Также мобилизации подлежат те студенты, которые отказались от прохождения всеобщей военной подготовки в рамках обучения в вузе — за что и были отчислены.

Напомним, мы ранее писали о том, какой документ требуется студентам, чтобы их не мобилизовать.

Также мы сообщали о возможности получения отсрочки от мобилизации для 50-летнего студента.

военнообязанные отсрочка мобилизация студенты военная подготовка

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