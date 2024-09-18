Довідка з ЄДЕБО - термін діїї та як отримати відстрочку від мобілізації для студентів

Українські студенти на занятті. Фото: lnu.edu.ua

Довідка від ЄДЕБО, яка видається студентам для підтвердження дотримання процесу послідовності здобуття освіти, що є необхідною умовою для відстрочки від мобілізації, видається терміном на один рік. Вона є дійсною навіть тоді, коли цей термін припадає на два різні навчальні роки.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Довідка від ЄДЕБО для відстрочки

Студенти, які навчаються на денній чи дуальній формі, мають право оформити відстрочку від мобілізації у особливий період.

Для цього вони мають отримати довідку з ЄДЕБО про те, що вони не порушують принцип послідовності здобутої освіти.

До юристів звернувся з проблемою український студент, який заявив, що у ТЦК не приймають його довідку, посилаючись на те, що вона, мовляв, видана під час минулого навчального року, у червні. Юристи пояснили, у чому працівники територіального центру комплектування помиляються.

Термін дії довідки, де можна про це дізнатися

Юрій Айвазян запевнив, що довідка, видана у червні поточного року, є дійсною — бо вона видається не на навчальний рік, а є дійсною протягом календарного року з моменту видачі, тобто у цьому випадку до наступного червня.

"Якщо ТЦК не знає, то на довідці є QR-код, за допомогою якого можна перевірити всю необхідну інформацію", — підкреслив адвокат.