Довідка з ЄДЕБО - термін діїї та як отримати відстрочку від мобілізації для студентів

Відстрочка для студентів — термін дії довідки з ЄДЕБО
Довідка від ЄДЕБО, яка видається студентам для підтвердження дотримання процесу послідовності здобуття освіти, що є необхідною умовою для відстрочки від мобілізації, видається терміном на один рік. Вона є дійсною навіть тоді, коли цей термін припадає на два різні навчальні роки.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Довідка від ЄДЕБО для відстрочки
Студенти, які навчаються на денній чи дуальній формі, мають право оформити відстрочку від мобілізації у особливий період.
Для цього вони мають отримати довідку з ЄДЕБО про те, що вони не порушують принцип послідовності здобутої освіти.
До юристів звернувся з проблемою український студент, який заявив, що у ТЦК не приймають його довідку, посилаючись на те, що вона, мовляв, видана під час минулого навчального року, у червні. Юристи пояснили, у чому працівники територіального центру комплектування помиляються.
Термін дії довідки, де можна про це дізнатися
Юрій Айвазян запевнив, що довідка, видана у червні поточного року, є дійсною — бо вона видається не на навчальний рік, а є дійсною протягом календарного року з моменту видачі, тобто у цьому випадку до наступного червня.
"Якщо ТЦК не знає, то на довідці є QR-код, за допомогою якого можна перевірити всю необхідну інформацію", — підкреслив адвокат.
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