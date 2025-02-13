Отсрочка для педагогов — мобилизуют ли учителей во время каникул

Учитель на уроке. Фото: Pexels

Отсрочка от мобилизации для работников педагогической сферы распространяется не только на учебный год, но и на каникулы. Министерство обороны упрощает процесс предоставления и продления отсрочки от мобилизации для учителей.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам обратился педагог, который поинтересовался, не прекращает ли свое действие отсрочка от мобилизации на время школьных каникул.

"Не волнуйтесь, Вы будете иметь право на отсрочку и на период каникул также", — заверил педагога адвокат Юрий Айвазян.

Минобороны упрощает процесс отсрочки педагогам

"Минобороны сейчас работает над интеграцией реестров с МОН для автоматического обмена информацией и предоставления отсрочек научным, научно-педагогическим и педагогическим работникам", — добавил юрист.

Он подчеркнул, что такой шаг значительно упростит процедуру и уменьшит бюрократическую составляющую в процессе оформления отсрочки.

Напомним, мы ранее писали о том, когда учитель может потерять отсрочку от мобилизации.

Добавим, мы сообщали о том, может ли ТЦК мобилизовать учителя, который не продлил отсрочку.