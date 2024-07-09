Мобілізація в Україні — за яких умов вчителя можуть позбавити відстрочки

Вчитель на уроці у молодших класах. Фото: pexels.com

Навіть під час дії воєнного стану та загальної мобілізації є певні категорії військовозобов'язаних українців, які мають право на відстрочку від призову до лав ЗСУ. Серед них і вчителі. Проте за певних обставин вони можуть втратити своє право на звільнення від служби.

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Коли вчитель ризикує втратити право на відстрочку від мобілізації, розповіла юристка Марія Звягінцева, експертка ГО "Юридична сотня".

Так, за словами правозахисниці, відстрочка для вчителів передбачена ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію".

Але головною умовою для її отримання залишається таке правило — науково, науково-педагогічні та педагогічні працівники різних освітніх закладів повинні працювати в закладах освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

"Для отримання відстрочки педагог повинен відповідати двом основним критеріям: робота в закладі освіти повинна бути основною, а зайнятість — не менше 0,75 ставки", — підкреслила Звягінцева.

Адвокатка додала, вчителі, які працюють на пів ставки, не можуть отримати відстрочку через педагогічну діяльність.

Також важливо зауважити, що для технічного педагогічного персоналу відстрочка взагалі не передбачена.

Раніше ми писали, що у Міноборони назвали умови для отримання студентами відстрочки від мобілізації.

Нагадаємо, ми інформували, хто має право на відстрочку від мобілізації з 1 липня.

Також ми повідомляли, які категорії українців можуть зняти з військового обліку.