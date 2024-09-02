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Отсрочка для усыновителей — с какими документами идти в ТЦК

2 сентября 2024 15:31
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка от мобилизации - отсрочка для усыновившего детей - документы для отсрочки
Родители с усыновленным ребенком. Фото: sudrada.gov.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Мужчины, усыновившие одного или нескольких детей-сирот (или лишенных родительской опеки), имеют право на отсрочку от мобилизации. Для этого они должны предоставить в ТЦК информацию о решении суда по усыновлению, а также документы о статусе сироты относительно усыновленного ребенка.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Мужчины, усыновившие детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, имеют право на отсрочку от мобилизации.

Для оформления отсрочки по такой причине необходимо собрать документы, причем не только для самого усыновителя.

Какие документы нужны

Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул, что усыновленный ребенок должен представить выписку из решения районной, городской госадминистрации (военной администрации), исполнительного органа сельского, поселкового, городского, районного в городе (в случае его образования) совета о предоставлении ребенку (детям) статуса ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки.

А ее усыновитель должен иметь при себе во время визита в территориальный центр комплектования решение суда об усыновлении ребенка.

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