Замена утраченного военного билета - выдают ли дубликат утраченного ВУД

Военно-учетный документ. Фото: горисполком Южноукраинска

Утратив военно-учетный документ, военнообязанный гражданин должен обратиться в ТЦК. Он заплатит штраф и получит не дубликат старика, но полностью новый документ.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Утрата военно-учетного документа

В ситуации, когда гражданин теряет какой-либо документ, он обращается в соответствующие государственные структуры, где ему выдают дубликат этого документа.

Но ситуация с военно-учетными документами существенно отличается от всех остальных.

"Не существует понятия "дубликат ВУД", — подчеркнул Юрий Айвазян. Он подчеркнул, что лицо, потерявшее военный документ, получает не копию или дубликат старого, потерянного, а совершенно новый документ".

Визит в ТЦК и штраф

Кроме того, за потерю ВУД придется заплатить штраф.

"Военнообязанному гражданину необходимо лично явиться в ТЦК лично и получить новый ВУД вместо утраченного", — отметил алгоритм решения ситуации адвокат Юрий Айвазян.