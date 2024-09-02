Відстрочка від мобілізації - відстрочка для чоловіка, який всиновив дітей - документи для відстрочки

Батьки з усиновленою дитиною. Фото: sudrada.gov.ua

Чоловіки, які усиновили одну чи кількох дітей-сиріт (або позбавлених батьківського піклування), мають право на відстрочку від мобілізації. Для цього вони повинні надати до ТЦК інформацію про рішення суду щодо всиновлення, а також документи про статус сироти щодо усиновленої дитини.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Відстрочка для усиновлювачів

Чоловіки, які всиновили дітей-сиріт чи дітей, позбавлених батьківського піклування, мають право на відстрочку від мобілізації.

Для оформлення відстрочки за такою причиною необхідно зібрати документи, причому не тільки для самого усиновлювача.

Які документи потрібні

Адвокат Юрій Айвазян наголосив, що усиновлена дитина має представити витяг із рішення районної, міської держадміністрації (військової адміністрації), виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її утворення) ради про надання дитині (дітям) статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

А її усиновлювач повинен мати при собі під час візиту до територіального центру комплектування рішення суду про усиновлення дитини.