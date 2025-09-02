В Украине хотят изменить правила предоставления отсрочки — что известно

Парни-студенты на паре. Фото иллюстративное: svoboda.org

В парламенте предлагают изменить правила мобилизации. Речь идет о предоставлении отсрочки от военного призыва студентам и работникам учебных заведений.

Соответствующий законопроект №13634-1 опубликовали на сайте Верховной Рады Украины.

Как могут измениться правила предоставления отсрочки

Согласно документу, получить отсрочку смогут только те ученики учреждений профессионального и профессионального предвысшего образования, которые начали обучение не позднее года, когда им исполнилось 25 лет. А вот студенты высших учебных заведений, которые прервали обучение из-за академического отпуска, отчисления или по другим причинам, могут потерять право на отсрочку призыва.

Будут иметь право на отсрочку:

студенты, обучающиеся по дуальной или дневной форме в пределах расчетного выполнения образовательной программы;

докторанты и врачи-интерны (фармацевты);

врачи-резиденты.

Напомним, некоторых студентов могут лишить отсрочки. В частности, это касается соискателей образования, которым более 25 лет.

Также мы сообщали, что выпускники военной кафедры получают статус военнообязанных. Речь идет даже о тех, кто еще достиг 25-летнего возраста.