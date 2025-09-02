В Украине хотят изменить правила предоставления отсрочки — что известно

Отсрочка и образование — в ВР зарегистрировали новый законопроект
В парламенте предлагают изменить правила мобилизации. Речь идет о предоставлении отсрочки от военного призыва студентам и работникам учебных заведений.
Соответствующий законопроект №13634-1 опубликовали на сайте Верховной Рады Украины.
Как могут измениться правила предоставления отсрочки
Согласно документу, получить отсрочку смогут только те ученики учреждений профессионального и профессионального предвысшего образования, которые начали обучение не позднее года, когда им исполнилось 25 лет. А вот студенты высших учебных заведений, которые прервали обучение из-за академического отпуска, отчисления или по другим причинам, могут потерять право на отсрочку призыва.
Будут иметь право на отсрочку:
- студенты, обучающиеся по дуальной или дневной форме в пределах расчетного выполнения образовательной программы;
- докторанты и врачи-интерны (фармацевты);
- врачи-резиденты.
Напомним, некоторых студентов могут лишить отсрочки. В частности, это касается соискателей образования, которым более 25 лет.
Также мы сообщали, что выпускники военной кафедры получают статус военнообязанных. Речь идет даже о тех, кто еще достиг 25-летнего возраста.
