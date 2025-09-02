Відео
Відстрочка й освіта — у ВР зареєстрували новий законопроєкт

Відстрочка й освіта — у ВР зареєстрували новий законопроєкт

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 04:30
В Україні хочуть змінити правила надання відстрочки — що відомо
Хлопці-студенти на парі. Фото ілюстративне: svoboda.org

У парламенті пропонують змінити правила мобілізації. Йдеться про надання відстрочки від військового призову студентам і працівникам закладів освіти.

Відповідний законопроєкт №13634-1 опублікували на сайті Верховної Ради України.

Як можуть змінитися правила надання відстрочки

Згідно із документом, отримати відстрочку зможуть лише ті учні закладів професійної та фахової передвищої освіти, які почали навчання не пізніше року, коли їм виповнилося 25 років. А от студенти закладів вищої освіти, які перервали навчання через академічну відпустку, відрахування або з інших причин, можуть утратити право на відтермінування призову.

Матимуть право на відстрочку: 

  • студенти, які навчаються за дуальною або денною формою в межах розрахункового виконання освітньої програми; 
  • докторанти й лікарі-інтерни (фармацевти);
  • лікарі-резиденти.

Нагадаємо, деяких студентів можуть позбавити відстрочки. Зокрема, це стосується здобувачів освіти, яким більше 25 років.

Також ми повідомляли, що випускники військової кафедри отримують статус військовозобов'язаних. Йдеться навіть про тих, хто ще досягнув 25-річного віку.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
