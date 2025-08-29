Видео
Главная Мобилизация Военная кафедра — какой статус предоставляется после окончания

Военная кафедра — какой статус предоставляется после окончания

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 12:20
Обучение на военной кафедре - статус выпускника военной кафедры
Обучение на военной кафедре. Фото: "РадіоТрек"

Граждане, обучающиеся на военной кафедре, после завершения обучения получают статус "военнообязанный". Это происходит даже в том случае, когда выпускник военной кафедры не достиг 25-летнего возраста.

Об этом на портале b2bconsult написала юрист Неля Романенко.

Изменение статуса после военной кафедры

К юристам обратился студент, который рассматривает вопрос возможности обучения на военной кафедре во время основного обучения на магистратуре.

Мужчина, которому еще не исполнилось 25 лет, поинтересовался, какой статус в территориальном центре комплектования он получит, завершив военную кафедру.

"После окончания Вами кафедры в возрасте 23 лет, вы переходите из категории призывников в военнообязанные", — пояснила в ответе гражданину юрист Неля Романенко.

Почему выпускников военной кафедры могут мобилизовать до 25 лет

По словам юриста, с этим статусом гражданина уже могут мобилизовать.

Это возможно даже несмотря на то, что этому лицу не исполнилось 25 лет.

Но главное в этой истории не возраст, а статус "военнообязанный", пояснила Романенко.

Кроме того, отметила юрист, "здесь важно наличие военной подготовки".

Напомним, мы ранее писали о том, дает ли обучение на военной кафедре право на отсрочку.

Добавим, мы сообщали о том, какие звания получают выпускники военных кафедр.

студенты мобилизация военнообязанные военная кафедра призывник
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
