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Отсрочка не отображается в "Оберіг" — что делать

30 августа 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Система Оберіг не работает – как исправить проблемы в приложении
Данные из реестра "Оберіг". Фото: Новини.LIVE
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Если часть военно-учетных данных, в частности данных об отсрочке от мобилизации, не отображается в реестре "Оберіг", гражданин имеет право требовать исправления этой проблемы. Для этого военнообязанный может отправить соответствующее заявление в территориальный центр комплектования.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Данные в реестре "Оберіг"

Все военно-учетные данные украинских призывников, военнообязанных, военнослужащих и резервистов заносятся в государственный реестр "Обереіг".

Но на практике не у всех граждан эти данные отображаются в реестре "Оберег". Так, часть военнообязанных, оформивших отсрочку от мобилизации, заявила, что в реестре эта информация не отслеживается.

Что делать, если "Оберіг" не видит отсрочку

В такой ситуации исправить проблему собственноручно, скажем через мобильное приложение "Резерв+", невозможно.

"Отправляйте в ТЦК соответствующее заявление о внесении данных в реестр или воспользуйтесь услугой адвоката по месту вашего пребывания, которое пришлет в ТЦК адвокатский запрос", — пояснил такому гражданину адвокат Юрий Айвазян.

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