ВВК в разных заведениях - может ли военнообязанный сменить место прохождения

Процесс прохождения ВВК. Фото: "РБК-Україна"

Военнообязанные граждане, направленные на военно-врачебные комиссии, должны пройти его в тех ТЦК, где они состоят на учете. Сменили место прохождения ВВК в процессе самого медицинского обследования невозможно.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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В Украине продолжается действие военного положения и процесс всеобщей мобилизации военнообязанных граждан.

Некоторые лица в процессе обновления военно-учетных данных могут быть направлены на военно-врачебные комиссии (ВВК) для актуализации состояния их пригодности к военной службе. ВВК проходят обычно при том территориальном центре комплектования, к которому приписан гражданин.

Изменить уровень ВВК

Юрий Айвазян объяснил гражданину, который обратился с вопросом о возможности изменить ВВК в процессе медицинского обследования — начать прохождение ВВК на районном уровне, а завершить на областном — что это не предусмотрено законодательством .

"Вы должны пройти ВВК в том ТЦК, в котором состоите на учете", — подчеркнул юрист.