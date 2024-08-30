Система Оберіг не працює - як виправити проблеми у застосунку

Відстрочка не відображається у "Оберіг" — що робити
Якщо частина військово-облікових даних, зокрема, даних про відстрочку від мобілізації, не відображається у реєстрі "Оберіг", громадянин має право вимагати виправлення цієї проблеми. Для цього військовозобов’язаний може відправити відповідну заяву до територіального центру комплектування.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Дані в реєстрі "Оберіг"
Усі військово-облікові дані українських призовників, військовозобов’язаних, військовослужбовців та резервістів заносяться в державний реєстр "Оберіг".
Але на практиці не у всіх громадян ці дані відображаються у реєстрі "Оберіг". Так, частина військовозобов’язаних, які оформили відстрочку від мобілізації, заявили, що у реєстрі ця інформація не відстежується.
Що робити, якщо "Оберіг" не бачить відстрочку
У такій ситуації виправити проблему власноруч, скажімо, через мобільний застосунок "Резерв+", неможливо.
"Надсилайте до ТЦК відповідну заяву про внесення даних у реєстр або ж скористайтесь послугою адвоката за місцем Вашого перебування, який надішле до ТЦК адвокатський запит", — пояснив такому громадянину адвокат Юрій Айвазян.
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