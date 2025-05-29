Отсрочка от мобилизации не по месту регистрации - как оформить в ТЦК

Гражданин оформляет документы в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Военнообязанный гражданин не сможет оформить отсрочку от мобилизации в любом другом территориальном центре комплектования, кроме того, где находится на воинском учете. Если же он все-таки захочет оформить отсрочку в другом ТЦК, сначала гражданин должен стать там на учет.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации. Ряд граждан имеет право на отсрочку от мобилизации.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, имеет ли он право оформить отсрочку (при наличии соответствующего основания) не в том территориальном центре комплектования, где состоит на учете, а в любом другом.

"К сожалению, это невозможно", — признал в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Почему чужой ТЦК не оформит отсрочку

Юрист объяснил, почему оформление отсрочки в чужом ТЦК невозможно.

"Для того, чтобы подать заявление на отсрочку по месту Вашего фактического проживания, Вам необходимо сначала стать на учет в новом ТЦК", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, можно ли не посещать ТЦК по повестке, если получил отсрочку от мобилизации.

Добавим, мы сообщали о том, в какой ситуации мужчина может получить отсрочку от мобилизации, если жена служит в Вооруженных силах Украины.