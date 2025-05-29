Отсрочка от мобилизации не по месту регистрации - как оформить в ТЦК

Отсрочка не по месту учета — возможно ли такое
Военнообязанный гражданин не сможет оформить отсрочку от мобилизации в любом другом территориальном центре комплектования, кроме того, где находится на воинском учете. Если же он все-таки захочет оформить отсрочку в другом ТЦК, сначала гражданин должен стать там на учет.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Мобилизация и отсрочка
В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации. Ряд граждан имеет право на отсрочку от мобилизации.
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, имеет ли он право оформить отсрочку (при наличии соответствующего основания) не в том территориальном центре комплектования, где состоит на учете, а в любом другом.
"К сожалению, это невозможно", — признал в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.
Почему чужой ТЦК не оформит отсрочку
Юрист объяснил, почему оформление отсрочки в чужом ТЦК невозможно.
"Для того, чтобы подать заявление на отсрочку по месту Вашего фактического проживания, Вам необходимо сначала стать на учет в новом ТЦК", — подчеркнул Айвазян.
Напомним, мы ранее писали о том, можно ли не посещать ТЦК по повестке, если получил отсрочку от мобилизации.
Добавим, мы сообщали о том, в какой ситуации мужчина может получить отсрочку от мобилизации, если жена служит в Вооруженных силах Украины.
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